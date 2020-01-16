İstanbul'da çelik kasada uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da çelik kasada uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

İstanbul'da çelik kasada uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

6 saat önce

İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 500 kilo uyuşturucu madde ve hammaddesi ile hap ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 500 kilo uyuşturucu madde ve hammaddesi ile hap ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasında para kasasının uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıktı. Uyuşturucu dolu kasayı polis ekipleri elektrikli matkapla delerek açtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde daha önce belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında 70 kilo eroin, 282 kilo 500 gram skunk, 51 kilo 500 gram gelen 236 bin hap, 2 kilo kokain, 24 kilo metamfetamin, 67 kilo sıvı kimyasal madde, 3 kilo katı kimyasal madde, 3 tapanca, 5 hassas terazi, 1 ambalaj makinesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, biri İran uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın sırasında para kasasının uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıktı. Emniyet ekiplerince elektrikli matkapla delinerek açılan para kasında yüklü oranda uyuşturucu haplar bulundu.

Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Öte yandan operasyon anı polis kameralarınca da kaydedildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da çelik kasada uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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