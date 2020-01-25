İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı (2) - Son Dakika

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İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı (2)
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KARIŞAN CENAZE TOPRAĞA VERİLDİİstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine aynı gün yaşamını yitiren Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:57 Kaynak: DHA
KARIŞAN CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve yerine aynı gün yaşamını yitiren Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli şahsın cenazesi gönderilen Ordulu Ali Çalışkan, toprağa verildi. Gece yarısı Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi, ailesi tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nden alındı. Cenaze Nakil Aracı ile Perşembe ilçesine götürülen Çalışkan'ın cenazesi, Yeni İhsaniye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'nde toprağa verildi.
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