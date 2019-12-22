İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Beylikdüzü'nde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki 4 kişiden Serkan (38) ve İbrahim Ç'nin (51) üzerinde uyuşturucu hap bulundu.

Diğer şüpheliler Ahmet Ç'nin (46) 6 suçtan, üzerinde Fatih B. adına düzenlenmiş eski tip sahte kimlik bulunan Soner B'nin 37 suçtan arandığı belirlendi. Zanlılar gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ise hurdaya ayrılmış araç üzerine kayıtlı 2 plaka, otomobil beyni, otomobil immobilizeri, anahtar törpüsü, 8 oto anahtarı, 2 somun anahtarı, 3 tornavida, lokma anahtarı, kerpeten ve alyan bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ç. ve Soner B. tutuklandı, Serkan Ç. ve İbrahim Ç. serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Hürriyet, Yakuplu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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