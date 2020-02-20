İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 239 kişi yakalandı - Son Dakika

Kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan kişilere yönelik bin 102 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla 239 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 369 ekip ile 845 personel görev aldı.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik İstanbul genelinde 18 Şubat günü saat 02.00 itibarıyla bin 102 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 369 ekip ile 845 personelin görev aldığı operasyonlar neticesinde 239 kişi yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet mermi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Cinsel İstismardan suçundan aranması olan 9 kişi yakalandı



Gözaltına alınan toplam 239 kişinin, 2'sinin Adam Öldürme, 26'sının Yaralama, 24'ünün Hırsızlık, 20'sinin Dolandırıcılık, 17'sinin Tehdit ve Şantaj, 9'unun Cinsel İstismar, 1'inin Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 5'inin Yağma-Gasp, 7'sinin Sahtecilik, 1'inin Taksirle Ölüme-Yaralamaya Sebep Olma, 1'inin Uyuşturucu Madde Satıcılığı, 3'ünün kaçakçılık, 2'sinin Kesici-Delici Alet Bulundurma, 2'sinin Kişiyi Hürriyetinden Mahrum Bırakma suçlarından, 119'unun ise diğer suçlardan aranmasının bulunduğu belirlendi.



Çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısların, 8'inin 10, 22'sinin 5, 74'ünün ise 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, 135 şahısın ise Gıyabi Tevkifli olarak arandığı belirlendi. Şüpheliler, ilgili emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



1 yılda bin 890 kişi yakalandı



Öte yandan, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 2019 yılının ilk ayı ile 2020 Şubat ayı arasında gerçekleştirilen operasyonlarla çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam bin 890 kişinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL