İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu

İSTANBUL'da iki kişinin ölümüyle gerçekleşen silahlı çatışma olaylarına karıştığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Cinayetlerin sebebinin iki grup arasındaki uyuşturucu rantı olduğu belirlendi.

Avcılar'da gerçekleşen ilk olayda 17 Aralık 2018 tarihinde bir büfenin önünde bekleyen Gökhan Uslusu (28) 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Cinayetin ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı incelemelerde Gökhan Uslusu'nun uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan suç kayıtları olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğe bağlı ekipler cinayet olayıyla ilgi çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının devam ettiği sırada Esenyurt'ta 25 Haziran 2019 tarihinde bir cinayet daha işlendi. Edinilen bilgiye göre diğer uyuşturucu çetesinde bulunan Çoşkun Çam (28) iki grup arasındaki silahlı çatışmada öldürüldü. Ekipler, yaptığı geniş çaplı incelemelerde her iki cinayet olayının bağlantılı olduğunu, Gökhan Uslusu'nun bağlantısının olduğu uyuşturucu çetesinin intikam ve uyuşturucu rantı amacıyla diğer bir uyuşturucu çetesiyle çatışmaya girdiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada yapılan aralıklı operasyonlarla tespit edilen 11 kişiyi yakaladı. Öldürülen Gökhan Uslusu'nun bulunduğu çeteye liderlik eden İsmail H.(35) ile birlikte 8 kişi, diğer çeteden ise 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 19 KİŞİ

Cinayet Büroya bağlı ekiplerin çalışma devamında 3 Aralık Salı günü Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişinin arasında öldürülen Çoşkun Çam'ın üyesi olduğu çete lideri Şuayip A. (21) olduğu öğrenildi. Şuayip A.'nın lideri olduğu çeteden 13 kişi diğer aralıklı operasyonlarla tutuklanan İsmail H.'nin lideri olduğu çeteden ise 6 kişi adliyeye sevk edildi. İki grup ayrı ayrı çıkartılarak farklı araçlara bindirilerek şubeden çıkarıldı.