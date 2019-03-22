Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Çete Lideri ve 12 Adamı Tutuklandı

İstanbul'da Çete Lideri ve 12 Adamı Tutuklandı

24 dakika önce

İstanbul'da liderliğini Emirhan D.'nin yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul'da Çete Lideri ve 12 Adamı Tutuklandı, System.String[]
İstanbul'da liderliğini Emirhan D.'nin yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, liderliğini Emirhan D.'nin yaptığı Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren çete üyelerine operasyon düzenlemiş, İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçeleri ile Kocaeli ve Sivas'ta gerçekleştirilen baskınlarda suç örgütü elebaşı ile birlikte 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Silahlar ve mermilerin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gün boyu devam eden duruşmada organize suç örgütü elebaşı Emirhan D. ve 12 adamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı çeteye mensup 10 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Sivas, İstanbul, Güncel
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