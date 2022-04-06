İstanbul'da çete mensubu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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İstanbul'da çete mensubu 5 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çıkar amaçlı organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, liderliğini M.T adlı kişinin yaptığı çetenin firari üyelerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen önceki operasyonlarda, Esenyurt ve Beylikdüzü'nü mesken tutan çeteye yönelik yürütülen soruşturmalarda 39 şüpheli yakalanmış, bunların 33'ü tutuklanmıştı.

Söz konusu çeteye yönelik yapılan çalışmalarda, aynı örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve savcılıkça aranan çete üyesi 5 kişi, 4 Nisan'da yapılan operasyon ile yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.