İstanbul'da çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu - Son Dakika

BU yıl koronavirüs sebebiyle Anneler Günü 'nün vazgeçilmez hediyesi çiçeklere ilgi arttı. Koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta muaf olan çiçekçilerde Anneler Günü günü mesaisi sürüyor. Çiçekçiler verilen siparişleri vaktinde yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bugün kutlanan Anneler Günü siparişlerinin 4 gün önceden başladığını belirten çiçekçiler, verilen siparişleri yetiştirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiçekçiler yaşanılan yoğunluktan memnun.

KORONAVİRÜS ÇİÇEKLERE İLGİYİ ARTIRDI

Beşiktaş'ta dükkanındaki tüm çiçeklerin bittiğini belirten Hüseyin Erdoğan, bu yıl koronavirüs sebebiyle en yoğun anneler günü olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu sene anneler hep evde olduğu için evden çıkmadıkları ve annelerini ziyaret gidemedikleri ve AVM gibi alternatifler olmadığı için çiçek sektöründe bu yıl işler daha iyi. Biraz çiçek sıkıntısı çektik. Yurtdışı kaynaklı çiçek getirmekte zorlandık. Perşembe günü başladık çalışmaya. 4 güne yayılması iyi oldu bizim için. Yüzlerce çiçeği bir günde dağıtmanız gerekiyor. Geçen yıla oranla daha iyi işlerimiz" diye konuştu.

"KAPASİTEMİZİN 3-4 KATI YOĞUNLUK VAR"

Gaziosmanpaşa'daki çiçekçi Metin Demirboğan da "Şu an çok yoğunuz. Yoğunluğumuz sebebi de koronavirüs. İnsanlar dışarı çıkamıyor, siparişlerin çoğunluğu internet üzerinden veriliyor. Bu yoğunluk hafta başından beri devam ediyor. Pazartesi, Salı gününe bile siparişlerimiz var. İşlere yetişmek için sahura kadar çalıştık. Normal kapasitemizin 3-4 katı yoğunluk var" dedi.

- İstanbul