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İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI

14.02.2022 04:43
İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI

İSTANBUL'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı.

İSTANBUL'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladığı görüldü.

İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Sevdiklerine çiçek almak isteyenler ise geceden hediyelerini aldığı görüldü. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladığı görüldü.

ÇİFTLERİMİZİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yarın bir yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi.

MÜŞTERİLERİMİZE HAZIRLIK YAPIYORUZ

Fatih'te bulunan bir çiçekçi ise, "Yarına hazırlık 14 Şubat Sevgililer Günü için gecenin bu saatinde müşterilerimize hazırlık yapıyoruz" dedi.

YARIN DAHA ÇOK YOĞUN OLACAK

Bir başka çiçekçi Ahmet Sağlam ise, "Geceden gelip çiçek almaya gelen oluyor. Telefon ve internet üzerinden siparişlerimiz oluyor. Yarın daha çok olacak, hazırlığımızı yapıyoruz bizde" dedi.

HEDİYEYİ GECEDEN ALIYORUM

İstanbul'da taksicilik yapan Necat Çelik isimli bir kişi ise, "Hediyeyi geceden alıyoruz. Şu anda saat 03.00'e doğru geliyor, açık bulduk alıyoruz hediyemizi" dedi.

İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI
İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI
İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI

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Sevgililer Günü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ÇİÇEKÇİLERİN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE HAZIRLIĞI GECEDEN BAŞLADI - Son Dakika
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