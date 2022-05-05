İstanbul'da çiğköfteciye torpil attıkları öne sürülen 3 çocuğu alıkoyanlar serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'da çiğköfteciye torpil attıkları öne sürülen 3 çocuğu alıkoyanlar serbest bırakıldı

05.05.2022 21:39

İstanbul Şişli'de yaşanan olayda yaşları küçük 3 çocuğu, iş yerlerine torpil attıkları iddiasıyla alıkoyan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda, yaşı küçük 4 kişi kaldırımda yürürken, arkalarından gelen bir kişi çiğ köfteci olarak faaliyet gösteren iş yerinin açık kapısından içeri torpil atıp kaçtı. Bunun üzerine iş yerinden dışarı çıkan 3 kişi, torpil atanların peşine düştü.

ZORLA ÇİĞKÖFTECİYE SOKTULAR

İş yeri sahibi ile 2 oğlu, kısa süren kovalamacanın ardından yakaladıkları E.O, M.T.K. ve F.E'yi zorla çiğ köfteciye soktu. Y.E.İ ile oğulları E.İ. ve Y.İ., iş yerlerine sürekli torpil atıp müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle, 3 kişiyi dakikalarca darp etti. Darp edilen gençlerden biri bir boşluktan yararlanarak cep telefonuyla babasını aradı. Bunun üzerine iş yerine gelen baba, gençleri kurtardıktan sonra polise ihbarda bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Olay yerine gelerek gözaltına alınan iş yeri sahibi ile oğulları, 'kasten yaralama" ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şişli, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da çiğköfteciye torpil attıkları öne sürülen 3 çocuğu alıkoyanlar serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da çiğköfteciye torpil attıkları öne sürülen 3 çocuğu alıkoyanlar serbest bırakıldı - Son Dakika
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