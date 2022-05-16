İstanbul'da çıkan gizemli tünel için ortaya 2 iddia atıldı - Son Dakika
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İstanbul'da çıkan gizemli tünel için ortaya 2 iddia atıldı

16.05.2022 14:26

İstanbul'un Etiler ilçesinde yol çökmesi sonucu gizemli bir tünel ortaya çıktı. Ekipler tünelin neden açıldığıyla ilgili çalışmalarını devam ettirirken, konuyla ilgili 2 iddia ortaya atıldı. Buna göre tünel ya bölgede bulunan bir kumarhaneden kaçış için açıldı ya da bazı mülk sahipleri tarafından kanalizasyon için.

İstanbul Etiler'de cumartesi günü yolda çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler yer altında bir tünel olduğunu fark etti. Bölgedeki ekiplerin genişlemesiyle tünelin nereye çıktığı tespit edilmeye çalışılıyor.

TÜNELİN NEDEN AÇILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, gizemli tünelin bulunduğu bölgeden son bilgileri aktardı. Çakmak, "Cumartesi günü Etiler Tamburi Ali Sokak'ta bir yol çökmesi meydana geldi. Bölgeye hemen belediye ekipleri çağrıldı ve çalışmalar başladı. Ancak ekipler yolun altında bir tünel olduğunu fark etti. Hemen bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri bölgeye geldiğinde asfaltın bulunduğu alanda yolu 100 metre kadar kazmaya devam ettiler. Tünelin nereye gittiğine dair araştırmalarını detaylandırdılar. Tünel kapatıldı ancak tünelin neden açıldığına dair araştırma sürüyor. O araştırmaların tünelin ucunun geldiği yere doğu devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

2 İDDİA ORTAYA ATILDI

Tünelle ilgili 2 iddianın ortaya atıldığını belirten Çakmak, "Hemen sol tarafta bir kumarhane olabileceği, tünelin de buradan kaçış için açılabileceği ileri sürüldü. Diğer bir iddia ise geçtiğimiz yıllarda, buradaki kanalizasyon çalışmaları kapsamında tünelin belediye ekipleri tarafından değil de mülk sahipleri tarafından açıldığı iddiaları da var." dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İddialarla ilgili hem kaymakamlık hem de valilik açıklama yaptı. Açıklamalarda söz konusu iddiaların değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan bölgede çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Tünelin ucunun nereye gittiği ve tünelin neden açıldığıyla ilgili kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor.

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