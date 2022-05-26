İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü - Son Dakika
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İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü

26.05.2022 21:40
İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü

Maltepe'de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Maltepe'de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.

Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.

F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998'de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı. Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDA Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü - Son Dakika


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