İSTANBUL'DA ÇIKIŞINDA MAKARON OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA ÇIKIŞINDA MAKARON OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Bağcılar'da yasadışı yollarla sigara makaronu üretimi yapan ve makaronlarda olması gereken bandrolü kullanmayarak vergi kaçırdıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 minibüs dolusu boş makaron ele geçirildi.

Bağcılar'da yasadışı yollarla sigara makaronu üretimi yapan ve makaronlarda olması gereken bandrolü kullanmayarak vergi kaçırdıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 minibüs dolusu boş makaron ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin yasadışı yollarla sigara makaronu üretimi yaptıklarını belirledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin yasadışı yollarla sigara makaronu üretimi yaptıklarını belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin ürettikleri makaronlarda olması gereken bandrolü kullanmayarak vergi kaçırdıklarını tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan kaçakçılık polisi, bugün öğlen saatlerinde düzenlediği operasyonla takip ettiği şüphelileri Bağcılar'da iki minibüs dolusu boş makaronla yakalarken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Minibüslerde yapılan aramalarda yaklaşık bir buçuk milyon dal makaron ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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