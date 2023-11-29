Galibiyet kaçtı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Maçın 11. dakikasında iyi paslarla gelen Manchester United'da Bruno Fernandes sol çaprazdaki Garnacho'yu gördü. Genç oyuncu sol çaprazdan yaptığı vuruşla Muslera'nın üstünden topu ağlara yolladı.
Yediği golün şokunu atlatamayan sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Bruno Fernandes'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 2-0 geriye düştü.
Yediği goller sonrası baskılı oynayan sarı-kırmızılılarda 29'da frikiğin başına gelen Ziyech, barajın yanından sert gönderdiği şutta Onana'yı avladı ve durum 2-1 oldu.
55'de hızlı çıkan Manchester United'da sağ kanattan Aaron Wan-Bissaka'nın içeriye çevirdiği topa Scott McTominay ön direkte dokunarak topu ağlara yolladı.
2 farklı geriye düşmesine rağmen pes etmeyen temsilcimiz, 62'de Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta Onana'yı yine geçerek farkı bire indiren golü buldu.
71'de sarı-kırmızılıların 3-2 geride olduğu maçta son haftaların eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol atarak durumu 3-3 yaptı.
Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 3-3 sona erdi. İki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.
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