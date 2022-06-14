İSTANBUL, 14 Haziran (Xinhua) -- İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Çin Ürünleri Fuarı'nı gezen insanlar görülüyor, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ünal Cam/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Çin Ürünleri Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.