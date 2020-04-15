İstanbul'da cinayet şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Ersin K. Balat'ta karşılaştığı husumetli olduğu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersin K. henüz kimliği öğrenilemeyen kişiyi bıçakla boğazından yaraladı.

İstanbul 'da kavga ettiği kişiyi, bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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