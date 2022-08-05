İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi

05.08.2022 19:29
İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi

İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi Kağıthane'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan kardeşi Şakir D.

İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan kardeşi Şakir D., adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başlamıştı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi arayıp yardım istemiş ve Şakir D.'nin evine gelmişti. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söylemişti. Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düşmüş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına almıştı. Emniyette götürülen Şakir D. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi İstanbul'da genç kadının düşerek öldüğü olayda cinayet şüphesi: Kardeşi yeniden gözaltında İstanbul'da genç kadının düşerek öldüğü olayda cinayet şüphesi: Kardeşi yeniden gözaltında
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kardeşin adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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