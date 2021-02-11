İstanbul'da cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, Muğla'da yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da cinayet ve silahla yaralama suçlarından aranan zanlı, Muğla'da yakalandı
11.02.2021 18:27
İstanbul'da cinayet ve birden fazla kişiyi silahla yaralama suçlarından 1,5 yıldır aranan şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.
İstanbul'da cinayet ve birden fazla kişiyi silahla yaralama suçlarından 1,5 yıldır aranan şüpheli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da "tasarlayarak adam öldürme" ve "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyi silahla yaralama" suçlarından aranan şüpheli M.Ö'nün Marmaris'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip ve izleme sonucu Osmaniye Mahallesi Camiyanı Sokak'taki bir evde saklandığı belirlenen M.Ö, operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Marmaris 3. Asliye Mahkemesince tutuklandı.
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