İstanbul'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı Mersin'de yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da cinayete karıştığı iddiasıyla aranan firari zanlı Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 19 Haziran 2020'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan C.K'nin (26) Tarsus'ta saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonla C.K'yi Takbaş Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
C.K, Esenyurt ilçesine götürüldü.
Kaynak: AA
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