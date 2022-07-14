İstanbul'da cinayete teşebbüs! Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmek isteyen sürücü işyerine daldı - Son Dakika
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İstanbul'da cinayete teşebbüs! Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmek isteyen sürücü işyerine daldı

14.07.2022 14:51

Beyoğlu'nun liman semti Karaköy'de bir otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Korkunç anlar kameraya yansırken, ortalığın karıştığı olayda araçtan inen maganda ezmeye çalıştığı kişiye saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, olay nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 19:00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen kazada akşam saatlerinde 34 ERM 704 plakalı otomobiliyle semte gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Adamın son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken sürücü Arslan bu kez de aracı üzerine sürdü.

BİRİNİ EZMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLLE İŞYERİNE DALDI

Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya dükkanına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen sürücü bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, olay nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, iş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Ekiplerin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü Emre Can Arslan'ın ise yapılan testinde alkolsüz olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GERİ GELEREK ONU EZMEYE ÇALIŞIYOR AMA EZEMİYOR

Olayla ilgili konuşan Numan Dümün, "Arkadaş galiba alkollüymüş, tam bilmiyoruz. Buradan geliyor, madde bağımlısı arkadaş da ona el ve kol hareketleri yapıyor. Bu da rahatsız oluyor ve geri gelerek onu ezmeye çalışıyor ama ezemiyor. Kaldırıma çıkıyor ve burada da vitesi ileriye alarak gaza basıyor ve bizim dükkana dalıyor. Sürücü kazadan sonra araçtan çıkıp adama saldırdı. Dükkanda o esnada 5 kişi vardı ama ben dışarıdaydım. Yaralı yok, maddi hasar var, tek temennimiz budur. Cana geleceğine mala gelsin ama bu da kötü oldu, çok zarar var" dedi. Yaşanan kazanın ardından ise polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Karaköy, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da cinayete teşebbüs! Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmek isteyen sürücü işyerine daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da cinayete teşebbüs! Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmek isteyen sürücü işyerine daldı - Son Dakika
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