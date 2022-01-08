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İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor! - Son Dakika

İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor!

08.01.2022 08:33
İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor!

2021 yılında İstanbul'da işlenen cinayetlerle ilgili dikkat çeken bir rapor açıklandı. İstanbul Emniyetinin yaptığı analize göre cinayetler ağırlıklı olarak salı günü işlendi. 22.00-01.00 arası en çok cinayetin işlendiği saat olarak kayıtlara geçerken, bunların çoğu temmuz ve kasım ayında meydana geldi. 326 kişinin öldüğü cinayetlerde yüzde 30 ise yabancı uyruklu kişiler.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl işlenen 326 cinayetle ilgili önemli bir rapor hazırladı ve en çok cinayetin hangi ayda, hangi günde ve hangi saatler arasında işlendiğini gözler önüne serdi.

İstanbul'da, 2021 yılında 294 cinayet olayı meydana geldi. 326 kişinin öldürüldüğü cinayetlere ilişkin tüm şüpheliler İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince belirlendi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, 2021 yılı istatistiklerine göre en fazla cinayet salı günü işlenirken en az cinayet yaşanan gün ise cuma oldu. En fazla cinayet temmuz ve kasım ayında işlenirken, cinayetlerin çoğunun planlı olduğu ve bu nedenle en fazla cinayetin saat 22.00 ila 01.00 arasında işlendiği kayıtlara geçti.

399 KATİL TUTUKLANDI

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 2021 yılında 326 kişinin öldüğü 294 cinayeti aydınlattı. İlçe polislerinin de destek verdiği olayları aydınlatma çalışmalarında 695 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 695 cinayet şüphelisinden 399'u tutuklanırken, 146 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sadece 2021 yılında işlenen cinayetleri aydınlatmakla yetinmeyen Cinayet Büro ekipleri 2001 ve 2016 yılları arasında işlenen ve faili meçhul kalan 10 cinayeti de aydınlatarak büyük başarıya imza attı.

EN FAZLA SALI, EN AZ CUMA

Cinayet büronun yıllık istatistiklerinde 2021 yılında en fazla cinayet temmuz ve kasım ayında işlendi. 35 cinayetin işlendiği temmuz ve kasımı 34 cinayetle eylül ve 33 cinayetle aralık ayı izledi. En az cinayet ise 12 cinayetle ekim ayında işlendi. 2021 yılında en fazla cinayetin işlendiği gün 48 cinayetle salı günü oldu. Salıyı 46 cinayetle perşembe, 43 cinayetle çarşamba ve cumartesi izledi. En az cinayet ise 29 cinayetle cuma günü işlendi.

PLANLI CİNAYET SAATLERİ

İstatistiklere göre en fazla cinayet saat 22.00-23.00 arasında ve 00.01-01.00 arasında işlendi. Bu saat aralıklarında 23'er cinayet işlenirken, en az cinayet 2 olayla saat 05.00-06.00 arasında meydana geldi.

Cinayet büro dedektifleri en fazla cinayetin işlendiği saatlere dikkat çekerek, planlı cinayetlerin bu saat aralıklarında işlendiğini ve gayri meşru olayların da bu saat aralıklarında meydana geldiğini belirtti. Husumetli taraflar ile cinayete plan yapanların gece gece saatlerinde buluştuğunu belirten dedektifler olayların çoğunlukla alacak verecek meselesi, uyuşturucu ve fuhuş yüzünden meydana geldiğini ifade etti.

RANT, UYUŞTURUCU, BAHİS ÇETELERİ

Cinayet Büro dedektifleri gündüz saatlerinde meydana gelen cinayetlerin ani gelişen olaylar yüzünden olduğunu belirtti. Dedektifler rant, uyuşturucu, bahis çeteleri, işletme yeri çatışmaları ve alacak verecek meselelerinin cinayet nedenleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti. Nedenler arasında 2. sırada çıkar çatışmaları, 3.sırada ise ani gelişen olaylar yer aldığını tespit edildi. Dedektifler cinayetlerin bir kısmında alkolün etkisinin olduğunu, bazı cinayetlerin alkolün verdiği cesaretle işlendiğini de ifade etti.

ESENYURT LİSTEDE İLK SIRADA YER ALDI

Verilere göre en çok cinayet Esenyurt, Fatih ve Pendik ilçelerinde işlendi. Nüfustan kaynaklı yoğunluğun oldukça fazla olduğu bu ilçelerin düzensiz göç alması ve alkollü eğlence mekanlarının da bu ilçelerde yoğunlaşması cinayet olaylarının fazlalığının nedenleri arasında olduğu öğrenildi. İstanbul'da polis bölgesinde işlenen cinayetlerden yüzde 30'unun yabancı kişiler arasında olduğu da istatistiklere yansıdı. Kendi aralarındaki meseleler yüzünden meydana gelen olaylara en az karışanlar Suriyeliler olurken, Afganlar ise en fazla olaya karışanlar oldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da cinayetler en çok hangi gün, hangi saatte işleniyor? İşte o rapor! - Son Dakika
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