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İstanbul'da cinayetten aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da cinayet aranan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da cinayetten aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

İstanbul'da cinayet aranan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998'de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında arama kararı bulunan eski suç örgütü elebaşı Ayvaz K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Büyükçekmece'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada uyuşturucu hap ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan Ayvaz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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