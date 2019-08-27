İstanbul'da çinko hırsızlığı

Esenyurt'ta bir iş yerinden 30 bin lira değerinde çinko çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos'ta Osmangazi Mahallesi İrem Sokağı'ndaki bir iş yerinden 30 bin lira değerinde çinko çalındı.

İş yeri sahibi G.K'nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Araç üzerinden çalışmasını sürdüren polis, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Bahtiyar D'yi (40) Esenyurt'taki adresinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette hırsızlık, oto hırsızlığı ve yaralama suçlarından 14 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin iş yerine bir kamyonetle geldiği, 3 şüphelinin iş yerindeki çinko kalıplarını kamyonete yükledikleri anlar görülüyor.