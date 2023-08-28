İstanbul'da cinnet getiren şahıs, önce eşini sonra kendini vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de cinnet geçiren bir şahıs, önce karısını sonra kendini vurdu. Şahıs ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

MAHALLE SAKİNLERİ POLİSİ ARADI

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren bir kişi, önce eşini sonra kendini silahla vurdu. Olayı duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

ÇOCUKLARI OLAYI DUYARAK EVE GELDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Binnaz Demir ve Ömer Demir'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Çocuklarının olay sırasında evde olmadığı daha sonrasında olayı duyarak eve geldiği öğrenildi. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.