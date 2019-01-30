Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Cinsel Gücü Artırıcı Çikolata" Operasyonu

İstanbul'da "Cinsel Gücü Artırıcı Çikolata" Operasyonu

45 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, cinsel gücü artırdığı iddia edilen 256 bin 520 paket çikolata ele geçirildi.

İstanbul'da
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, cinsel gücü artırdığı iddia edilen 256 bin 520 paket çikolata ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir gıda firmasında yasal olmayan yöntemlerle üretilen ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen çikolatanın yüksek fiyattan piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 25 Ocak'ta Esenyurt'ta bir depoya düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 256 bin 520 paket çikolata, 951 bin 440 etiket, çok sayıda kimyasal madde, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok

AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı Murat Hazinedar: Genel Başkanım Arkamda Durmamıştır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:51:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Cinsel Gücü Artırıcı Çikolata" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]