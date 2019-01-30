Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Operasyonu

İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Operasyonu

2 saat önce

İstanbul'da cinsel gücü arttırıcı çikolata operasyonu İstanbul polisi, sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lirayı bulan cinsel gücü arttırıcı çikolata ve kimyasal madde ele geçirdiİSTANBUL - İstanbul polisi, sağlığa zararlı ve yasak...

İstanbul'da cinsel gücü arttırıcı çikolata operasyonu
İstanbul polisi, sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lirayı bulan cinsel gücü arttırıcı çikolata ve kimyasal madde ele geçirdi

İSTANBUL - İstanbul polisi, sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lirayı bulan cinsel gücü arttırıcı çikolata ve kimyasal maddeler ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta bir depoda sağlığa zararlı ve yasaklı cinsel gücü artırıcı çikolata ve kimyasal madde bulunduğu ihbarını aldı. Söz konusu depoya 25 Ocak'ta baskın yapıp arama yapan ekipler, 256 bin 520 adet cinsel gücü arttırıcı çikolata içerikli gıda takviyesi, yarım kiloya yakın ilaç tedavisi olarak gösterilen toz madde, ele geçirilen kimyasal maddelerin ambalajı için kullanıma hazır 1 milyona yakın etiket, karton kutular ve bandrol ele geçirdi. Aramalarda ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira tutarında olduğu öğrenildi.
Operasyonda depo sahibi B.V. ve M.C. adlı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüpheliler, 26 Ocak'ta Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.V. ile M.C., 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Mahkemeden Ret Berkay Şahin, Hakim Karşısında Kavgada Arda Turan'ın Ensesinden Nasıl Tuttuğunu Gösterdi

Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:18:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]