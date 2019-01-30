Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Ürün Operasyonu

İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Ürün Operasyonu

16 dakika önce

İstanbul polisi, sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lirayı bulan cinsel gücü arttırıcı çikolata ve kimyasal maddeler ele geçirdi.

İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Ürün Operasyonu, System.String[]
İstanbul polisi, sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 2 milyon 500 bin lirayı bulan cinsel gücü arttırıcı çikolata ve kimyasal maddeler ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Esenyurt'ta bir depoda sağlığa zararlı ve yasaklı cinsel gücü artırıcı çikolata ve kimyasal madde bulunduğu ihbarını aldı. Söz konusu depoya 25 Ocak'ta baskın yapıp arama yapan ekipler, 256 bin 520 adet cinsel gücü arttırıcı çikolata içerikli gıda takviyesi, yarım kiloya yakın ilaç tedavisi olarak gösterilen toz madde, ele geçirilen kimyasal maddelerin ambalajı için kullanıma hazır 1 milyona yakın etiket, karton kutular ve bandrol ele geçirdi. Aramalarda ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira tutarında olduğu öğrenildi.

Operasyonda depo sahibi B.V. ve M.C. adlı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüpheliler, 26 Ocak'ta Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.V. ile M.C., 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa
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