İstanbul'da cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi

24.07.2022 10:30

İstanbul'da cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi İranlı torbacı cips paketinde uyuşturucu satarken yakalandı, evi uyuşturucu zulası çıktı Kağıthane'de motorize polis timleri, ilçede yaptığı asayiş uygulamasında ticari takside ele geçirdiği...

İstanbul'da cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi

İranlı torbacı cips paketinde uyuşturucu satarken yakalandı, evi uyuşturucu zulası çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de motorize polis timleri, ilçede yaptığı asayiş uygulamasında ticari takside ele geçirdiği uyuşturucu maddeden yola çıkarak, cips paketinin içinde uyuşturucu satan İran uyruklu torbacıyı yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda yaklaşık 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi.

Kağıthane'de Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü saat 21.45 sıralarında uygulama yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 43 otomobil ve 17 motosikletliyi durdurup arama yaptı. Uygulamada 189 şahsın Genel Bilgi Tarama sorgusunu gerçekleştiren polis ekipleri, uygulama sırasında 34 TEB 09 plakalı ticari taksiyi durdurarak hem sürücüsünü hemde araçtaki yolcu İran uyruklu Amiralli A.'yi araçtan indirip arama yaptı.

Cips paketinde uyuşturucu satan torbacı yakalandı

Yapılan aramada koltuğun üzerinde bir miktar esrar ele geçirdi. İran uyruklu Amiralli A., uyuşturucu maddeyi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde İran uyruklu Amir A'dan aldığını söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Amiralli A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahsın verdiği adrese geçen polis ekipleri elinde cips paketleri olan İran uyruklu Amiralli A.'yı uzaktan izlemeye başladı.

Kağıthane polisi torbacıları yakaladı

Bir süre sonra Kağıthane motorize polis timleri, şahsın cips paketinden çıkardığı uyuşturucuyu sattığını tespit ederek baskın düzenledi. Polisi gören şahıs ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Amiralli A., Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Cips paketinin içinde uyuşturucu madde ele geçiren polis ekipleri, İranlı torbacının Çağlayan'daki evine çilingir yardımıyla girerek arama yaptı.

Kanepenin altı uyuşturucu zulası çıktı

Yapılan aramalarda koltuğun altına saklanmış 20 parça halinde yaklaşık 3.5 kilogram "marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde, 4 bin 820 lira, hassas terazi ile birlikte boş cips paketleri ele geçirdi. Gözaltına alınan İran uyruklu Amiralli A. şahıs emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Amiralli A., çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AYNI NOKTADA YİNE DEHŞET; TUVALET GÖREVLİSİNİ YAKTI UYUMAYA GİTTİ AYNI NOKTADA YİNE DEHŞET; TUVALET GÖREVLİSİNİ YAKTI UYUMAYA GİTTİ
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da cips paketinde uyuşturucu satışına operasyon: 3.5 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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