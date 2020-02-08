İstanbul'da çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
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İstanbul'da çocuklar karın keyfini çıkardı

6 saat önce

İstanbul'da çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren kar topu oynayarak etkili olan karın tadını çıkarırken, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise karla kaplanan araçlarını temizlemek için hummalı şekilde çalıştı.

İstanbul'da çocuklar karın keyfini çıkardı, System.String[]

İstanbul'da çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren kar topu oynayarak etkili olan karın tadını çıkarırken, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise karla kaplanan araçlarını temizlemek için hummalı şekilde çalıştı.


İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, çocuklar karın tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Çocuklar yağıştan dolayı mutlu olduklarını dile getirirken bazı vatandaşlar ise yürümekte güçlük çektiği görüldü. Araçları karla kaplanan ise, araçlarının üzerlerindeki karları temizlemek için hummalı şekilde çalıştı. Vatandaşlar, araçların üzerindeki karları fırçalarla temizlerken belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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