İstanbul'da çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

İstanbul'da çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı

16.01.2021 21:13

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak karın keyfini çıkardı. Sürücüler ise kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sağlayamayarak zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırarak kentin birçok noktasında etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen çocuklar dışarı çıkarak doyasıya eğlendi. Vatandaşlar ise kayganlaşan yolda araçlarıyla ilerlemekte oldukça zor anlar yaşadı.

"İNŞALLAH KURAKLIK İÇİN FAYDASI OLUR"

Kar yağışı sonrası sokağa çıkan mahalle sakini Ali Öztekin, "Çocuklarla birlikte sokağa çıktık. Kar topu oynuyoruz, çok mutluyuz. Beklenen kar şükür geldi. İnşallah kuraklık içinde bir faydası olur" dedi.

İstanbul'da çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı

"SOKAK İÇERİSİNDE BİLE KAZA OLDU"

Çocuklarıyla dışarı çıkan Ahmet Aslan ise, "Kar geldi. Arkasından da trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar ters yönden gidip, bir de kayıyor. Sokak içerisinde kaza bile oldu. Arabayı iterek yukarı çıkardık. Araçlar kaymasın diye sokağı kapattık" diye konuştu.

İstanbul'da çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul'da çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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