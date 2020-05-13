İSTANBUL'DA ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI (1) - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş grubu sokağa çıktı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı. Koronavirüs salgını nedeniyle 0-14 yaş grubu uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. 0-14 yaş grubu çocuklar kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kalamış parka gelen bir çocuk, "Çok mutluyum parka geldiğim için" diye konuştu. Sezen Mesçioğlu, "2 aydın evin içerisindeydi, nerdeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklarda çok heyecanlandı" diye konuştu. Parka gelen başka bir çocuk, "Sokağa çıkmak çok güzel burada çok eğleniyorum. Sahilde geziyorum. Eğlendiğim için de heyecanlanıyorum" diye konuştu

Görüntü dökümü:

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-KADIKÖY

-Parkla gelen çocuklardan görüntü

-Oyun oynamaları

-Bisiklet ve kaykay binmeleri

-Sahilde yürümeleri

-Çocuklar ve aileleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul