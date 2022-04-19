İstanbul'da çocukların görüntülerini gizlice çektiği belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocukların görüntülerini gizlice çektiği belirlenen yabancı uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 17 Nisan'da, yabancı uyruklu bir şüphelinin gizlice çocukları çektiği bazı görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti.

Konuyla ilgili başlatılan çalışma sonucunda Pakistan uyruklu olduğu belirlenen zanlı S.A. (24) Ümraniye'de gözaltına alındı.

Görüntüleri çektiğini itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayımlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.