İstanbul'da çocukların görüntülerini gizlice çektiği belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da çocukların görüntülerini gizlice çektiği belirlenen şüpheli yakalandı

19.04.2022 16:22
İstanbul'da çocukların görüntülerini gizlice çektiği belirlenen şüpheli yakalandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocukların görüntülerini gizlice çektiği belirlenen yabancı uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocukların görüntülerini gizlice çektiği belirlenen yabancı uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 17 Nisan'da, yabancı uyruklu bir şüphelinin gizlice çocukları çektiği bazı görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti.

Konuyla ilgili başlatılan çalışma sonucunda Pakistan uyruklu olduğu belirlenen zanlı S.A. (24) Ümraniye'de gözaltına alındı.

Görüntüleri çektiğini itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayımlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı Soğuk havalar 3 gün sonra bitiyor: Hava sıcaklığı cuma günü 12 derece artacak Soğuk havalar 3 gün sonra bitiyor: Hava sıcaklığı cuma günü 12 derece artacak

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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