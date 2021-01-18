- İstanbul'da çocukların kar keyfi - Son Dakika

- İstanbul'da çocukların kar keyfi
18.01.2021 12:27
- İstanbul'da çocukların kar keyfi İstanbul'da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar tepsi ile kayarken kartopu oynayarak eğlendi.
- İstanbul'da çocukların kar keyfi
İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar tepsi ile kayarken kartopu oynayarak eğlendi.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürüyor. Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağış nedeniyle bazı ara sokaklar trafiğe kapandı. Sokakların kapanmasını ve buz tutan yolları fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Çocuklar annelerinin verdiği tepsilerle sokakta kayak yaptı. Sürücüler karla kaplı araçlarını temizlerken çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
Son Dakika Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak 7 ay sonra ağaca asılı cesedi bulunan Kazak kızın son paylaşımı: Kuş olmak istiyorum 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?