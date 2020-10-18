Son dakika haberi! İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada - Son Dakika

- (Özel) İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Bağcılar'da seyir halindeki aracın içerisinden çocuğun bacağını sarkıttılar

İSTANBUL - Mega kentin çeşitli ilçelerinde küçük yaştaki çocuklar ölümle burun buruna geldi. Bağcılar'da seyir halindeki bir araçtan bacağı sarkıtılan küçük bir çocuk, Sultanbeyli'de otobüse tutunup giden patenci genç, Taksim'de kamyonete tutunup giden çocuklar, Alibeyköy'de ise sepetli motosiklete bindirilen çocuklar yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da daki küçük yaştaki çocukları ölümle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bağcılar Osmangazi caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın arka camından sarkıtılan küçük bir çocuk yürekleri ağza getirdi. Bir süre bu şekilde trafikte ilerleyen sürücü çevredeki sürücülerin uyarısı sonrası çocuğu içeri aldı.

Bacağı sarkıtılan çocuk korkuttu

Sultanbeyli'de ise patenli bir genç belediye otobüsünün arkasına tutunarak dakikalarca seyretti hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan genç hiçbir şeyi umursamadı. Beyoğlu Yeni Çarşı Caddesi üzerinde ise Küçük yaştaki 2 çocuk kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak metrelerce seyretti. Eyüpsultan Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ise sepetli motosikletin üzerinde hiçbir önlem alınmadan seyreden çocuklar yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuklar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.