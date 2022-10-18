İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

18.10.2022 11:25
İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul'da farklı adreslerde bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık gibi konulardan aranan yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da farklı adreslerde bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık gibi konulardan aranan yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama sırasında, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu bir kişi daha ekiplerce yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da farklı adreslerde, farklı tarihlerde işlediği iş yerinden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık gibi suçlardan aranan yabancı uyruklu Akaki Gogaladze (36) isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden çıkan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bazı ürünler nedeniyle şüphelinin evinde arama yapıldı.

Evde yapılan aramada, 1 adet elektrikli scooter, 3 adet cep telefonu, 1 adet beyaz renkli 37 numara kadın spor ayakkabısı, adet 43 numara erkek botu, 1 adet gümüş renkli kutu içerisinde erkek kol saati, 1 adet siyah deri görünümlü bileklik, 1 adet kadın kolyesi, 1 adet siyah güneş gözlüğü, 3 adet kıyafetlerde bulunan güvenlik aparatları, farklı marka ve modellere ait bisiklet aparatları, farklı markalara ait kadın kol çantaları, farklı markalara ait üzerlerinde barkod bulunan sıfır giyim eşyaları ele geçirildi.

Evde yapılan arama esnasında evde bulunan ve hakkında ifadeye yönelik 3 adet aranma kaydı ve bir adet kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Gıto Bagaturıa (24) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerden Akaki Gogaladze adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOLA BETON HARCI DÖKÜLDÜ, TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE YOLA BETON HARCI DÖKÜLDÜ, TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:35 FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
14:02 Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 15:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement