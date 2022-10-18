İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

18.10.2022 20:35

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı -Hırsızlık anları kamerada Şüphelinin evinde hapis cezası bulunan başka bir şüpheli daha yakalandı İstanbul'da farklı adreslerde bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık gibi konulardan...

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

-Hırsızlık anları kamerada

Şüphelinin evinde hapis cezası bulunan başka bir şüpheli daha yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da farklı adreslerde bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık gibi konulardan aranan yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan arama sırasında, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu bir kişi daha ekiplerce yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da farklı adreslerde, farklı tarihlerde işlediği iş yerinden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık gibi suçlardan aranan yabancı uyruklu Akaki Gogaladze isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden çıkan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bazı ürünler nedeniyle şüphelinin evinde arama yapıldı.

Evde yapılan aramada, 1 adet elektrikli scooter, 3 adet cep telefonu, 1 adet beyaz renkli 37 numara kadın spor ayakkabısı, adet 43 numara erkek botu, 1 adet gümüş renkli kutu içerisinde erkek kol saati, 1 adet siyah deri görünümlü bileklik, 1 adet kadın kolyesi, 1 adet siyah güneş gözlüğü, 3 adet kıyafetlerde bulunan güvenlik aparatları, farklı marka ve modellere ait bisiklet aparatları, farklı markalara ait kadın kol çantaları, farklı markalara ait üzerlerinde barkod bulunan sıfır giyim eşyaları ele geçirildi.

Evde yapılan arama esnasında evde bulunan ve hakkında ifadeye yönelik 3 adet aranma kaydı ve bir adet kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Gıto Bagaturıa isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerden Akaki Gogaladze adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
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