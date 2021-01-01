İstanbul'da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor - Son Dakika

İstanbul'da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor

İstanbul'da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.

İstanbul'da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi. Taksiciler, sabah saatlerinden itibaren taksimetrelerin güncellendiği Yenikapı'daki etkinlik alanına akın etti. Kilometrelerce kuyruk oluşturan taksiciler arasında zaman zaman sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Bazı taksiciler sabahın erken saatlerinde gelerek sıraya girdiklerini söyledi. Kalabalık sebebiyle Yenikapı mevkisinden Laleli bölgesine kadar taksi sırası oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 23 Aralık 2020'de alınan kararla taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın başörtü çıkışına sert tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır

Sergen Yalçın, Süper Lig'de gündem olan pozisyonla ilgili isyan etti: Taç düşsün kafanıza

Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi

Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı

Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?

Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor

Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi