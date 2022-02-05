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Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı - Son Dakika

Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı

05.02.2022 12:29

İstanbul Kadıköy'de bir binanın önündeki zeminde çökme sonucu meydana gelen ve bir kişinin de içine düştüğü çukuru doldurma çalışmaları başladı.

İstanbul Kadıköy'de bir binanın önündeki zeminde çökme sonucu meydana gelen ve bir kişinin de içine düştüğü çukuru doldurma çalışmaları başladı.

Dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta 3 katlı binanın önündeki zeminde, henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında binanın giriş katındaki iş yerinin önünde telefonla konuşan Ömer Kaçağan, oluşan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Kaçağan'ın yaralanmadığı anlaşıldı.

Çukurun oluştuğu yerde bulunan bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yapılan incelemelerin ardından binada yapısal bir tehlike oluşturmadığının tespit edilmesi üzerine, bina sakinleri evlerine döndü.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri çukuru kapatmak üzere çalışmalara başladı. Çukura düşen iki içecek dolabını iş makinesi yardımıyla çıkaran ekiplerin zemini doldurma çalışması sürüyor.

"Bir anda yok oldu, şoka girdik"

Olaya şahit olan aparman sakinlerinden Özgür Göksever, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın altındaki dükkana alışveriş yapmaya gittiği sırada Ömer Kaçağan'ın bir anda oluşan çukura düştüğünü gördüğünü anlattı.

Olay gerçekleştiği sırada Kaçağan'ın telefonla konuştuğunu belirten Göksever, "Ne olduğunu anlamadı, telefonla konuşuyordu kendisi. Bir anda yok oldu, şoka girdik. Eğilip 'Ömer, Ömer' diye bağırdım ses gelmedi. İlk bir dakika ses gelmeyince panik yaptım. Sonra, 'İyiyim ben.' dedi. Allah'tan cana bir şey gelmedi." dedi.

Göksever, dükkanın önünde dolaplar olduğunu ifade ederek, "Bir dolap daha vardı, o takılıp kaldı. O da düşseydi daha büyük facia olabilirdi. Belediye ekipleri geldi, inceleme yaptı. O sırada bina boşaltıldı. Sonra baktılar bir sıkıtı yok, temeli sağlam, geri içeri girdiler." diye konuştu.

Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı
Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı
Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı
Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı
Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı
Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı
Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı
Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı

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İstanbul, Kadıköy, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çökme sonucu bir kişinin içine düştüğü çukurda doldurma işlemi başladı - Son Dakika


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