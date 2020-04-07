İSTANBUL'DA ÇÖP KAMYONUNUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

Orhan OĞUZ/

TEM otoyolunda çöp kamyonunun yalpalayarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

TEM otoyolunda Ispartakule mevkiinde bir çöp kamyonunun, yalpalayarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi arkasında seyreden otomobildeki bir kişi tarafından anbean görüntülendi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında çekilen görüntülerde çöp kamyonunun her an devrilecekmiş gibi ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Çöp kamyonu sürücüsü tehlikeye aldırmayarak uzun süre otoyoldaki seyrini sürdürdü ve gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu görüntüsü

Kamyonun ilerlemesi