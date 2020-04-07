İstanbul'da çöp kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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İstanbul'da çöp kamyonunun tehlikeli yolculuğu kamerada
6 saat önce
TEM otoyolunda çöp kamyonunun yalpalayarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
TEM otoyolunda çöp kamyonunun yalpalayarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
TEM otoyolunda Ispartakule mevkiinde bir çöp kamyonunun, yalpalayarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi arkasında seyreden otomobildeki bir kişi tarafından anbean görüntülendi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında çekilen görüntülerde çöp kamyonunun her an devrilecekmiş gibi ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Çöp kamyonu sürücüsü tehlikeye aldırmayarak uzun süre otoyoldaki seyrini sürdürdü ve gözlerden kayboldu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:16 Kaynak: DHA
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