İstanbul'da Çöp Kutusunda El Bombası ve Mermi Bulundu
50 dakika önce
İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin çöp kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu.
İstanbul Esenyurt
'ta bir sitenin çöp kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu.
Olay Esenyurt Zafer Mahallesi
'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesindeki çöp kutusu içine bırakılan poşet içindeki mermileri ve el bombasını fark eden temizlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çöp kovasının etrafına güvenlik şeridi çekti. Olay yerine bomba imha ekibi çağrılırken apartman sakinleri de ekiplerin çalışmalarını izledi. Polis
ekipleri, çöp kutusunda bulunan el bombası ve mermileri incelemek üzere alarak olay yerinden ayrıldı. Ekiplerin konu ile ilgili incelemeleri sürüyor.
(Murat Delice/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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