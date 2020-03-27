İstanbul'da Corona Olduğunu Düşünenler Test Kuyruğuna Girdi - Son Dakika

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İstanbul'da Corona Olduğunu Düşünenler Test Kuyruğuna Girdi
12 dakika önce
İstanbul'da Corona virüsü belirtilerini taşıdığını düşünenler test yaptırmak için hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da Corona virüsü belirtilerini taşıdığını düşünenler test yaptırmak için hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Test talebinin en yoğun yaşandığı yer Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:47
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