Vali Yerlikaya'dan Covid-19 denetimi paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bin 43 ekiple ve 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yaptıklarını açıklayarak, kurallara uymayan 7 bin 053 kişiye adli-idari işlem uyguladığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bin 43 ekiple ve 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7 bin 053 kişiye adli-idari işlem uyguladık. "Sağlık İçin Hepimiz İçin" kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)