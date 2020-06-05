İstanbul'da Cuma trafiği yoğunluğu (1) - Son Dakika
İstanbul'da Cuma trafiği yoğunluğu (1)
İSTANBUL'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
İSTANBUL'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ye ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi. - İstanbul
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5.06.2020 22:54:45. #1.13#
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