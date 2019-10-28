İstanbul'da cumhuriyet bayramı kabul töreni...

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı vesilesiyle Şişli'de bir otelde İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın konuklarını kapıda karşıladığı törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, siyaset, iş, sanat, spor camiasından isimler ile azınlık temsilcileri katıldı.

Vali Ali Yerlikya, kabul töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'mizin doğum gününü, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü, büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. İstiklal mücadelemiz, Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Gazi'nin yaktığı özgürlük meşalesi, tüm vatan sathına yayıldı. Milletimiz, O'nun etrafında kenetlendi. O büyük mücadele sonunda; Sevr'i, Mondros'u ve nice işgal belgesini yırtıp attık. Bu vatanın sonsuza dek bizim olduğunu, kanımızla, canımızla bir kez daha tescil ettik. dedi.

Yerlikaya, Bugünlere kolay gelmedik. Kendimize gelinceye kadar çok emek verdik. O çetin zamanları, el birliğiyle çoktan aştık. En büyük gücümüz cumhuriyetimizin yetiştirdiği gençlerdir. Bunun için, istikbale emin adımlarla ilerliyoruz. Her 29 Ekim'de; Hedeflerimizi aşma gayretimizi bir kez daha tazeliyoruz. Hedefimiz; Atatürk'ün gösterdiği; çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır! Şükürler olsun ki, o hedef gerçekleşmektedir. Şehirlerin sultanı İstanbul'a; daima öncü, daima önde olmak yaraşır. Cumhuriyetimizin nice yıllarını birlikte kutlamayı, aldığımız emaneti hakkıyla taşımayı diliyorum diye konuştu.