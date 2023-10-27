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İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak - Son Dakika

İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak

Son Güncelleme: 27.10.2023 09:47

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

"28-29 EKİM'DE ÜCRETSİZ OLACAK"

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28- 29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak

KARTLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ GEREK

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet, İstanbul, Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak - Son Dakika
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