Kara yolunda ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaşırken, diğer araçta yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı - Son Dakika

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