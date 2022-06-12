D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

12.06.2022 03:49
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

Ataşehir'de D-100 kara yolunda bir araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Ataşehir'de D-100 kara yolunda bir araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sahrayıcedid mevkisinde Kadıköy istikametine makas atarak ilerlediği iddia edilen 05 ACJ 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen 34 BES 77 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kara yolunda ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaşırken, diğer araçta yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobilden gelen kokular üzerine ölçüm yaptı. Ölçümde, otomobilin LPG tankından gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri D-100 kara yolunu Kadıköy yönüne doğru trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de aracın LPG tankını boşalttı. Bu sırada trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kara yolundan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

YORUMLAR
500
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Kadıköy d-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı; trafik kontrollü şekilde sağlandı Kadıköy d-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı; trafik kontrollü şekilde sağlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 04:27:11. #1.11#
SON DAKİKA: D-100 kara yolunda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement