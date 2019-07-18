İstanbul'da D-100 karayolunda çökme
4 saat önce
100 karayolu Büyükçekmece mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:30 Kaynak: AA
D-100 karayolu Büyükçekmece
mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle Ankara
yönündeki trafik akışında aksama yaşandı. D-100 Karayolu
Büyükçekmece mevkisinde yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, karayolunu Ankara yönüne trafiğe kapatarak araçları yan yola yönlendirdi.
Bölgeye gelen karayolu ekipleri, çökme yaşanan bölümde onarım çalışması yaptı.
Yapılan çalışmaları sırasında D-100 Karayolunun Ankara istikametindeki trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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