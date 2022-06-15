İstanbul'da D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

15.06.2022 16:53
İstanbul'da D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da program düzenlendi.

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da program düzenlendi.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen programa, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi ve Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin katıldı.

Genel Sekreter Imam, programda yaptığı konuşmada, D-8'in, 8 Müslüman ülke olan Bangladeş, Mısır, İran, Endonezya, Nijerya, Malezya, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Necmettin Erbakan'ın İslam dünyasının önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu ifade eden İmam, "Erbakan, İslam dünyasında, eşitlik, adalet ve kalkınma için büyük bir önderlik yapmıştır. Erbakan, Türkiye önderliğinde, İslam dünyası ülkeleri arasında iş birliğinin güçlenmesini sağlamış, aynı zamanda dünya çapında insanların kalkınabilmesi için ilk adımları atmıştır." dedi.

Imam, D-8 Teşkilatının son 25 yılda tarım, ticaret, ulaşım, enerji ve turizm gibi birçok sektörde önemli iş birlikleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

D-8 ülkeleri içinde ekonomik iş birliğinin her geçen gün büyüyerek devam ettiğini kaydeden Imam, "Üye ülkeler arasında toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), üç kattan daha fazla yükselmiştir. D-8 ülkeleri arasında 1997 yılında 1,2 trilyon dolar olan GSYH, 2019 yılında 4 trilyon dolara yükselmiştir." diye konuştu.

Erbakan ise D-8 Teşkilatı'nın sadece birkaç ülkenin bir araya gelerek kurduğu ekonomik iş birliği organizasyonu olmadığını dile getirerek, D-8'in daha adil bir dünya için kurulan ilk ve somut kuruluş olduğunu söyledi.

D-8'in daha adil bir dünya için büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Erbakan, "Müslümanlar olarak inancımızın en temel prensiplerinden birisi adalettir. Nimetlerin, kaynakların eşit bölüşümü ve paylaşımı, mevcut dünyada şu anda yok. Dolayısıyla dünyada adil bir paylaşım için D-8 kuruldu. D-8, adalet, hürriyet, barış ve insan hakları gibi konulardaki hedefi sadece İslam ülkeleri için değil, tüm dünyada bu kavramların hayata geçirilmesini temin etmek için yola çıktı. Bu adil dünyanın ilk çekirdeği de D-8 organizasyonudur." ifadelerini kullandı.

Erbakan, D-8 örgütünün 160 ülkede 5 milyar insanın hakkını korumak üzere Müslüman ülkelerin öncülüğünde kurulduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika

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