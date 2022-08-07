İstanbul'da da görülen "vampir kelebek" vatandaşları rahatsız ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da da görülen "vampir kelebek" vatandaşları rahatsız ediyor

07.08.2022 17:25

İstanbul'da yaz aylarında ortaya çıkan, halk arasında "vampir kelebek" diye bilinen istilacı kelebekten rahatsı olan vatandaşlar çözüm bulunmasını bekliyor.

İstanbul'da yaz aylarında ortaya çıkan, halk arasında "vampir kelebek" diye bilinen istilacı kelebekten rahatsı olan vatandaşlar çözüm bulunmasını bekliyor.

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan "vampir kelebek"ler, İstanbul'da Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde de görülüyor.

Yazın daha çok akşam saatlerinde ortaya çıkan vampir kelebekler, bahçelerdeki sebze ve meyvelere zarar vermelerinin yanı sıra vatandaşların yaşam alanlarına da giriyor.

Beykoz ilçesinin Elmalı Köyü'nde yaşayan Melek Karaoğlu, halk arasında "vampir kelebek" diyen anılan kelebeklerden şikayetçi olduklarını belirterek, "Kelebeklerden kurtulamıyoruz, bahçelerden ürün alamıyoruz. Kelebekler karton gibi, vuruyoruz ama bir şey olmuyor. Kelebek dediğin kanadı dağılır ama buna bir şey olmuyor, sanki plastik bir hayvan." dedi.

Kelebek istilası nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden Karaoğlu, "Bahçemizde ne domates ne biber kalıyor, bahçedeki ürünleri kelebekler yedi. Sebzeleri yiyorlar, çürütüyorlar, biberler olmadan çiçeklerini yiyorlar, biber alamıyoruz. Balkonda, kapıda oturamıyoruz. Yemek yerken ağzımıza gözümüze giriyor, çoluk çocuğumuzu ısırıyor. Akşam olunca elimizde sineklik veya sinek ilacıyla oturuyoruz. Kendi imkanımızla sinek ilacıyla öldürüyoruz." diye konuştu.

Ferit Karaoğlu da her yaz aynı durumun yaşandığını anlatarak, "Kelebeklerden çok çekiyoruz, akşam evimizin balkonunda oturamıyoruz. Bahçelerin durumu da belli. Haftada bir ilaçlama yapılıyor ama o da sivrisinek için." ifadelerini kullandı.

Vampir kelebek, son yıllarda özellikle Karadeniz sahil şeridinde tarım alanlarında bitkilere zarar vermesiyle biliniyor.

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Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da da görülen 'vampir kelebek' vatandaşları rahatsız ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da da görülen "vampir kelebek" vatandaşları rahatsız ediyor - Son Dakika
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